النفط: العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته أوبك

2019/05/17 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة النفط، الجمعة، التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة (أوبك) والدول المتحالفة معها من خارج المنظمة، مشيرة إلى أن أي زيادة في الإنتاج أو الخفض يتم اتخاذها في الاجتماع الوزاري، وفق معطيات فنية مدروسة.وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ […]

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