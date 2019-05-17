الجبوري: شخص بمكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مسؤول عن الفساد في المنافذ الحدودية

2019/05/17 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، أن هناك شخص بمكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مسؤول عن الفساد في المنافذ الحدودية.

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