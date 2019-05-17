النفط يرتفع الى 73 دولارا مع مخاوف من تاخر الامدادات

2019/05/17 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت اسعار النفط ،اليوم الجمعة ،ارتفاعا بسبب المخاوف من تاخر الامدادات مع زيادة التوتر في الخليج العربي بفعل التصعيد العسكري الاميركي في المنطقة ضد ايران

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