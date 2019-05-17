2019/05/17 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس

اعلنت مديرية الدفاع المدني، عن اخماد حريق نشب داخل مديرية جوازات الكرادة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت”خطوة برس” نسخة منه، ان” رجال الدفاع المدني تمكنوا من اخماد حادث حريق نشب داخل كرفانات عدد 2 متخذةكسكن لعمال بناء يعملون داخل مديرية جوازات في منطقة الكرادة”.

واضافت ان “اخماد الحريق تم دون تسجيل خسائر بشرية وبوقت قياسي حال دون تأثير على بناية المديرية او عملها”.

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