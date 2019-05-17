رونالدو يتبرع لاطعام الصائمين في غزة

2019/05/17 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

تبرع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بمبلغ قدره 1.5 مليون يورو لإقامة إفطارات في فلسطين المحتلة في شهر رمضان.

وخصص رونالدو المبلغ لينفق على إطعام صائمين في فلسطين، وفقا لموقع “تيليسيرف.نت”، وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار بري وبحري وجوي من قبل إسرائيل.

ويعرف عن النجم البرتغالي بأنه أحد أكثر الأشخاص مشاركة في الأعمال الإنسانية حول العالم.

بغداد اليوم

خرج فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الخميس متعادلا امام نفط الوسط 3-3، في لقاء جرى لحساب الجولة 27 بمنافسات دوري الكرة الممتاز، فيما تعادل الشرطة ونفط ميسان 1-1، لحساب الجولة نفسها.

بداية اللقاء شهدت تفوق نفط ميسان من حيث ال

بغداد اليوم

ذكر الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق رعد سليم بأن حكم لقاء الكرخ والطلبة يوسف سعيد وقع بأخطاء تحكيمية عدة كانت مؤثرة على نتيجة المباراة.

وقال سليم في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" هدف التعادل للطلبة في الدقيقة ٣٥ جاء من حالة كا

بغداد اليوم - متابعة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أن مدرب الفريق الحالي إرنستو فالفيردي، "هو الشخص الذي نريد" نافيا الشائعات التي تحدثت عن إمكانية إقالته.

وقال بارتوميو لوسائل إعلام محلية

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