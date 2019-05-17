حماس تهاجم علاوي: أكاذيبه كانت سببا في تدمير العراق

2019/05/17 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، الجمعة، رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي بعد تصريحاته بشأن وجود صواريخ باليستية في قطاع غزة موجهة نحو دول الخليج، معتبرة أن مثل تلك الاكاذيب كانت سببا في تدمير العراق.وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى مرزوق في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، […]

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