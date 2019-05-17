مقتدى الصدر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحول إلى تعد على الاخرين

2019/05/17 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس، (16 ايار 2019)، ان الذنب التاسع هو: تحول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى تعد على الاخرين وحرياتهم العامة، اضافة إلى عدم تطبيق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على نفسه قبل الاخرين.

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