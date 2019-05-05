2019/05/17 | 09:34

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الإمارات تنجح بإطلاق سراح أربعة محتجزين لدى إرهابيين غربي ليبيا

متابعة/ خطوة برس

نجحت الإمارات، في التدخل لإطلاق سراح أربعة مدنيين من الفلبين وكوريا الجنوبية كانوا محتجزين منذ العام الماضي لدى جماعات إرهابية في غرب ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن “العملية جرت بالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وأن المفرج عنهم نقلوا إلى أبو ظبي تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم”.

ونقلت الوكالة عن بيان للخارجية الإماراتية قولها، أن “ثلاثة من المحررين يحملون الجنسية الفلبينية، والرابع كوري جنوبي، احتجزوا من قبل جماعات مسلحة العام الماضي أثناء عملهم بصفة مهندسين مدنيين في محطة لتحلية المياه في غرب ليبيا”.

وأضافت أن “دولة الإمارات استجابت لطلب مساعدة تقدمت به الفلبين وكوريا الجنوبية، وتواصلت مع “الجيش الوطني الليبي”، للعمل على أطلاق سراح المحتجزين وضمان أمنهم وسلامتهم”.

وشدد بيان الخارجية الإماراتية على أن “إطلاق سراح المدنيين الأبرياء يوجه “رسالة إيجابية ومهمة تجاه أولوية تعزيز الأمن والسلم في ليبيا، والحد من الممارسات الإجرامية التي تقوم بها الجماعات المسلحة التي لا تتوانى عن احتجاز المدنيين، دون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية، وبدون أدنى اكتراث بأن هؤلاء المدنيين يعملون لصالح مؤسسات تخدم ليبيا وشعبها”.

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