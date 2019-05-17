“فيسبوك” يكشف كيفية تلاعب وتدخل شركة إسرائيلية في انتخابات دول من بينها تونس!

2019/05/17 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت شركة “فيسبوك” أنها حذفت المئات من الصفحات والحسابات المزيفة التي كانت تديرها شركة إسرائيلية بهدف التدخل في انتخابات دول إفريقية، من بينها تونس.وكشف بيان للشركة أن شركة “أرخميدس” الإسرائيلية أنفقت أكثر من 800 ألف دولار على إعلانات في “فيسبوك”، وأن حساباتها كانت تضم نحو 3 ملايين متابع.وقال البيان الذي صدر أمس […]

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