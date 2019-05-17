مجلس الشيوخ يصادق على تعيين ماثيو تولر سفيراً جديداً في بغداد

2019/05/17 | 09:55

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بغداد اليوم- متابعة

صادق مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد.

وكان تولر يشغل منصب السفير الأميركي في اليمن لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد، في وقت تتصاعد فيه وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المجاورة للعراق.

وطلبت الولايات المتحدة الأربعاء من موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد بسبب تهديد "وشيك"، قالت إن مصدره فصائل عراقية مرتبطة بإيران.

بغداد اليوم- متابعة

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الجمعة (17 أيار 2019) التصريح الصادر عن زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، والذي اتهم من خلاله مجاميع في غزة بامتلاكها صواريخ باليستية موجهة لدول الخليج.

وقالت فصائل المقاومة في بيان له

بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء الخميس (17 آيار 2019)، مع الحكيم وجعفر الصدر في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب، إن "الرئيس صالح التقى، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم

بغداد اليوم- بغداد

ذكر تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، الخميس (16 أيار 2019)، أن قائدا عسكريا إيرانيا بارزا قابل قيادات في ما وصفتها الصحيفة بأنها "ميليشيات عراقية موالية لإيران في بغداد"، وطلب منهم الاستعداد للحرب.

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