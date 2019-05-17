مكتب عبدالمهدي: التحقيق جاري وسيتم ملاحقة جميع المشاركين باطلاق النار او الحرق في النجف

2019/05/17 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، انه ستتم ملاحقة جميع المشاركين باطلاق النار او الحرق في أحداث النجف، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء.





وقال المكتب حول أحداث العنف التي شهدتها مدينة النجف يوم ١٥ أيار ٢٠١٩، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي نفذت القوات الأمنية اوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لاعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها”.





وأضاف، ان “التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين باطلاق النار او الحرق ، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء”.





وشدد القائد العام للقوات المسلحة، على “حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون”.





ووجه عبدالمهدي، “بضرورة قيام الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة”، فيما أمر “بفتح تحقيق في كيفية تعامل الاجهزة الامنية في النجف الاشرف اثناء الاحداث المؤلمة واسباب الفشل في تجنب او تقليل الخسائر البشرية والمادية”.





وذكر البيان، ان “رئيس الوزراء أكد المضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين والشد على ايدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية”.





وطالب، الجميع “بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون”.





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