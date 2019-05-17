النواب الامريكي: ترامب لايملك تفويض للحرب على إيران

2019/05/17 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الخميس، إنه يأمل ألا تكون الولايات المتحدة في طريقها إلى حرب مع إيران.وأجاب ترامب على سؤال من احد الصحفيين إن كانت واشطن ستخوض حربا مع إيران، قال: "آمل ألا يحدث ذلك".

من جهتها تحدثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن "ترامب لايملك أي تفويض من الكونغرس لشن حرب على إيران.



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المصدر: وكالات

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