الدفاع النيابية تعتزم طرح قانون أخراج القوات الأمريكية

2019/05/17 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية، طرح مشروع قانون أخراج القوات

الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية خلال جلسة البرلمان

المقرر عقدها غدا السبت.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح انه سيتم خلال الجلسة مناقشة

جميع الخروق التي قامت بها القوات الأمريكية القتالية في البلاد منذ

تواجدها بذريعة مقاتلة داعش وحتى الآن، لافتا إلى إن “مجلس النواب

سيتخذ بعض الإجراءات الرادعة للقوات الأمريكية للحفاظ على سيادة

البلاد واحترام الدم العراقي”.وكان مجلس النواب قد أدرج ، فقرة

مناقشة الاعتداءات الأميركية على جدول أعمال جلسة السبت بعد تأجيلها

الأسبوع الماضي.

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