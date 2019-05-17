مصدر: مجلس الامن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشان سورية

2019/05/17 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالتا "فرانس برس" و"نوفوستي"، عن المصادر قولها إن الاجتماع يعقد بطلب من ألمانيا والكويت وبلجيكا، الدول الـ 3 التي تقود جهود مجلس الأمن الرامية لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا التي دخلت السنة الـ 9 من الحرب.وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "نوفوستي" إن الجلسة ستكون مفتوحة وسيتم عقدها، صباح اليوم الجمعة، الساعة 13:30 بتوقيت غرينيتش.وأوضح أنه خلال الاجتماع، سيتحدث نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك.انتهى,...م

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