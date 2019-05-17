نائب: جرائم أميركا في العراق تقف خلفها غايات “داعشية”

2019/05/17 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، الجمعة، ان الاستهدافات الاخيرة للقوات الاميركية في صلاح الدين وكركوك تقف خلفها “غايات داعشية”، لافتاً الى ان تلك الجرائم لم يسلط الضوء عليها بسبب انشغال الجميع بتوترات الاوضاع في المنطقة.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك معلومات تشير الى وجود تحرك للارهابيين في مناطق […]

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