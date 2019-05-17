وفاة المعماري الشهير

2019/05/17 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توفي المعماري الأمريكي الشهير "آي.



إم.



بي" عن عمر يناهز 102 عام.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تشين تشونغ بي، نجل المعماري الراحل، أن

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