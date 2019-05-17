مشبهة إياه بـ

2019/05/17 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة، تصريح زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، بشأن وجود مجاميع في غزة تمتلك صواريخ باليستية موجهة لدول الخليج، فيما

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