2019/05/17 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تتصاعد فيه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين تولر سفيراً جديداً في بغداد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين تولر سفيراً جديداً في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).