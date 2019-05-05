2019/05/17 | 10:16

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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى “مارسيدس” فس شانغهاي إلى 10 قتلى

متابعة/ خطوة برس

أفادت القناة التلفزيونية المركزية الصينية، بأن حصيلة ضحايا انهيار المبنى الذي وقع أمس الخميس في مدينة شنغهاي، ارتفعت إلى 10 قتلى.

وذكرت القناة أن “رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال 25 شخصا من تحت الأنقاض.



ولقي 10 أشخاص منهم مصرعهم فيما بعد، رغم جهود الأطباء”.

وأضافت أن “السلطات الصينية تجري تحقيقا في ملابسات الحادث”.

وكانت وسائل إعلام صينية أعلنت سابقا عن مصرع 7 أشخاص جراء الحادث.

ووقع انهيار المبنى، أمس الخميس، في معرض بيع “Mercedes-Benz”.



وكانت تجري في هذا المركز أعمال الترميم.



وتبلغ مساحة مكان الحادث نحو 1000 متر مربع، فيما تصل المساحة الإجمالية للمبنى 3 آلاف متر مربع.



ووجد نحو 20 عاملا انفسهم تحت الأنقاض جراء الانهيار

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