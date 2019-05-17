2019/05/17 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تأهل الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، للدور ربع النهائي لبطولة روما لتنس لأساتذة، بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود، ليواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.فاز اللاعب الأرجنتيني على رود (6-4 و6-4) في ثمن نهائي البطولة، ونجح في خطف بطاقة التأهل للدور المقبل.وسيواجه ديل بوترو في الدور المقبل ديوكوفيتش، الذي فاز على الألماني فيليب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديوكوفيتش وجهاً لوجه امام ديل بوترو في ربع نهائي روما للتنس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديوكوفيتش وجهاً لوجه امام ديل بوترو في ربع نهائي روما للتنس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).