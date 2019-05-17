الجارالله: الوضع الإقليمي الملتهب يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى درجات الحذر

2019/05/17 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الوضع الإقليمي الملتهب، يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.​

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