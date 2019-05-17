2019/05/17 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبل المنظرة بمديرية حيفان، جنوبي محافظة تعز.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلات التحالف العربي تستهدف تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية جنوبي تعز) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلات التحالف العربي تستهدف تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية جنوبي تعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).