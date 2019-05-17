2019/05/17 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الحزام الأمني والمقاومة اليمنية المشتركة، اليوم الجمعة، إحكامها السيطرة الكاملة على مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات اليمنية تعلن إحكامها السيطرة الكاملة على مدينة قعطبة شمال الضالع) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات اليمنية تعلن إحكامها السيطرة الكاملة على مدينة قعطبة شمال الضالع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).