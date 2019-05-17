مصرف الرافدين:374 معاملة اقراض للمواطنين تم انجازها في اذار الماضي

2019/05/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين ،اليوم الجمعة، عن انجازه 374 معاملة قرض للمواطنين خلال شهر اذار الماضي.

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