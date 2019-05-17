الرافدين يعلن حصيلة القروض خلال شهر آذار

2019/05/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، عن إنجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر آذار الماضي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ، ان “حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر آذار الماضي تمثلت بمنح قروض البناء وقد بلغ عدد معاملات المنح 29 معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار […]

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