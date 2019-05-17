بالوثيقة.. مرجع ديني يحرم تدخل العراقيين بالصراع الإيراني الامريكي

2019/05/17 | 10:27

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بغداد اليوم- بغداد

حرم المرجع الديني، الشيخ فاضل البديري، تدخل العراقيين بالصراع الإيراني الأمريكي، فيما دعا الى الوقوف على الحياد في هذا الصراع.

وقال البدري، وفقا لوثيقة حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، "إننا نراقب التوتر العسكري الايراني الامريكي ببالغ القلق لانه يمثل خطرا كبيرا على المنطقة وعلى بلدنا بالذات باعتبار ان فيه جهات موالية لايران ونخشى من تدخلها العسكري مما يؤدي إلى إغراق بلدنا في الفوضى والدمار".

واردف: "لذا فأننا ومن منطلق المسؤلية الشرعية والوطنية نحرم على كل العراقين أن يزجوا انفسهم وبلدهم في هذا الصراع العسكري"، مبينا ان "بلدنا فيه من المصائب ما يكفيه وان يكونوا على تل الحياد حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين".

بغداد اليوم _ متابعة

كشف صحيفة سعودية في تقرير نشرته، الجمعة (17 أيار 2019)، أن واشنطن ابلغ بغداد نيتها زيادة عدد قواعدها في العراق.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر برلمانية عراقية قولها، إن "واشنطن أبلغت بغداد الشهر الماضي نيتها زيا

بغداد اليوم- متابعة

صادق مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد.

وكان تولر يشغل منصب السفير الأميركي في اليمن لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد، في وقت تتصاعد فيه وت

بغداد اليوم- متابعة

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الجمعة (17 أيار 2019) التصريح الصادر عن زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، والذي اتهم من خلاله مجاميع في غزة بامتلاكها صواريخ باليستية موجهة لدول الخليج.

وقالت فصائل المقاومة في بيان له

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