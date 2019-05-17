الطقس: امطار وانخفاض في درجات الحرارة الأيام المقبلة

2019/05/17 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، ان طقس الأيام الأربعة المقبلة سيكون غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في بعض المدن العراقية.وقالت الهيأة في بيان، ان "طقس يوم غد السبت، غائم جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقة الوسطى، وغائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في المنطقة الشمالية، وطقس غائم جزئياً وأحياناً غائم في المنطقة الجنوبية فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد 42 مْ".

وأضاف، ان "طقس الأحد، سيكون غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشرقية، وطقس غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في المنطقة الشمالية وغائم جزئياً في الجنوب".

وتابع، ان "طقس الاثنين غائم جزئياً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، وصحو مع بعض الغيوم شمالاً وغائم جزئياً في الجنوب دون تغير في درجات الحرارة".

وأشار الى، ان "طقس الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائم جزئياً لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة ولا تغير في درجات الحرارة".



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