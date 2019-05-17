وزارة النفط تعلن التزامها بالاتفاق الذي اقرته أوبك

2019/05/17 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة أوبك والدول المتحالفة معها من خارج المنظمة، مشيرة إلى أن أي زيادة في الإنتاج أو الخفض يتم اتخاذها في الاجتماع الوزاري، وفق معطيات فنية مدروسة.وقال النائب عن الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي، إن "العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة أوبك والدول المتحالفة معها من خارج المنظمة، مؤكدة أن العراق لا يتخذ قراراً فردياً بخفض أو زيادة الإنتاج لأنه يحترم القرار الجماعي، وملتزم به كونه في صالح الجميع".

وأضاف، أن "زيادة في الإنتاج أو الخفض يتم اتخاذها في الاجتماع الوزاري، وفق معطيات فنية مدروسة لأوضاع السوق، مبيناً أن قرار الخفض الذي تم اتخاذه في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018، ولمدة 6 أشهر، كان بموافقة إيران العضو في المنظمة، وأن قرارات المنظمة تتخذ بالإجماع".

وتابع، أن هناك اجتماعاً للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج سوف يعقد بتاريخ 19 مايو (أيار) الحالي بهدف مراجعة أوضاع السوق، والاستماع إلى تقارير اللجان المتخصصة، ومن ثم رفع تقرير للاجتماع الوزاري الذي يعقد في فيينا خلال شهر (حزيران) المقبل".



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