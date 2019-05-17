الرافدين يعلن حصيلة إنجاز ومنح القروض بمختلف أنواعها للمواطنين

2019/05/17 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، عن إنجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين

خلال شهر آذار الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان "حصيلة القروض التي تم

منحها للمواطنين في شهر آذار الماضي تمثلت بمنح قروض البناء وقد بلغ

عدد معاملات المنح 29 معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15

مليون دينار حيث تم منح 19 قرضاً".وأشار البيان الى انه "تم إقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق

بسماية السكني اذ تم منح 305 معاملات للمواطنين".وتابع "كما تم منح قروض السيارات الى 21 معاملة وأقرض معاملات

لتسهيلات مالية بالإضافة الى ذلك تم منح قروض لقطاعات أخرى".

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