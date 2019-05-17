الكهرباء : انتاج الطاقة الوطنية وصل الى 17 الف ميكا واط

2019/05/17 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الكهرباء، عن وصول انتاجها من الطاقة الى سبعة عشر الف

ميكا واط.

وافاد المكتب الاعلامي للوزارة في بيان بان هذا الرقم لم تبلغه

منظومة الكهرباء الوطنية منذ تأسيسها، ما انعكس إيجاباً بزيادة

ساعات التجهيز الى المواطنين في العاصمة بغداد وجميع المحافظات

.واكد البيان استمرار الوزارة بتنفيذ خطتها التي بدأتها قبل ستة

اشهر بهدف زيادة القدرة الانتاجية لمنظومة الكهرباء.

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