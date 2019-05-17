بسبب قراراته الخاطئة.. “إيقاف” يوسف سعيد

2019/05/17 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضقررت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ايقاف الحكم يوسف سعيد بسبب قراراته الخاطئة في مباراة الكرخ والطلبة بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.المباراة انتهت بفوز الكرخ بهدفين لهدف، واقيمت على ملعب الكرخ ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.حكم المباراة يوسف سعيد، ارتكب عدة اخطاء في المباراة، كان ابرزها […]

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