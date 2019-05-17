2019/05/17 | 10:31

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الأمم المتحدة : تصعيد التوتر بين إيران وأميركا في الخليج قد يؤدي لعواقب كارثية

متابعة/ خطوة برس

حذّرت الأمم المتحدة، من استمرار تصعيد التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة، ‏فيما أكدت أنه قد يؤدي إلى عواقب كارثية.‏

وقال ستيفان ديوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر ‏صحفي، رداً على سؤال حول “دعوة” السعودية للولايات المتحدة إلى شن هجمات على إيران ‏والتوتر في المنطقة: “نشعر بقلق بالغ من عدم استقرار الأوضاع، وندعو الجميع إلى ممارسة ‏أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي تصعيد وزيادة للخلافات، إننا قلقون من الخطاب الذي ‏نسمعه”.‏

ورد ديوجاريك، على سؤال آخر حول “مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة في جهود تسوية هذا ‏الوضع، لا سيما أنه قد يتحول إلى حرب” بالقول: “إنه يتابع هذا الموضوع عن كثب… وتم ‏إجراء عدة اتصالات”.‏

وأضاف المسؤول الأممي: “تكمن رسالتنا ورسالة الأمين العام في ضرورة ضبط النفس في كل ‏من التصرفات والخطاب، وفي مثل هذه الأوضاع، يمكن أن تظهر تفسيرات خاطئة للتصرفات ‏والخطاب، ما قد يؤدي إلى عواقب كارثية، وهذا مهم جدا”.‏

وأوضح ديوجاريك أن فريق الأمين العام مستعد للقيام بدور الوساطة بين الولايات المتحدة ‏وإيران حال إرادتهما ذلك، مجددا أن الأمم المتحدة مشاركة بشكل كبير في جهود تسوية التوتر ‏في منطقة الخليج.‏

وتشهد منطقة الخليج توترا كبيرا بسبب التصعيد الحاد بين إيران من جهة والولايات المتحدة ‏وحلفائها من جهة أخرى.



وكثف البنتاغون خلال الأيام الماضية حشد قواته في المياه قرب ‏الحدود الإيرانية، تزامنا مع تشديد الجمهورية الإسلامية لهجتها العسكرية تجاه “الأعداء”.‏

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