المالية تنفي تعرض احد مباني مصرف الرشيد الى حريق

2019/05/17 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان لها، انه" ننفي الأنباء التي تحدثت عن وقوع حريق في مبنى تابع لمصرف الرشيد اليوم الخميس في شارع حيفا”.واضاف، ان" الدخان المتصاعد ليس إدلاع حريق في المبنى كما زعمت بعض وسائل الاعلام وانما هو ناتج عن حريق حصل في بناية مجاورة للمصرف وتابعة لوزارة السياحة والآثار ولم يتسبب هذا الحريق بأي أضرار في بناية المصرف".ودعت وزارة المالية وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومة والتأكد من الجهات الرسمية قبل نشرها.انتهى..م.ر

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