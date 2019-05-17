نادي الطلبة يصدر بياناً بشأن الاخطاء التحكيمية المتكررة ضده

2019/05/17 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..طالبت ادارة نادي الطلبة، الاتحاد العراقي لكرة القدم، بوضع حد للمهازل التحكيمية ضده، مبينة ان فريقها الكروي تعرض لخطأ تحكيمي ساذج في مباراة الكرخ، امس الخميس.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “تكرار الأخطاء التحكيمية ضد فريق الطلبة المشارك في دوري الكرة الممتاز يثير الاستغراب وما حدث في مباراة […]

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