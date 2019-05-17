الطيران التركي يقصف مواقع لحزب العمال في الاراضي العراقية

2019/05/17 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن سلاح الجو التركي، عن تدمير مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في غارات جوية شمالي العراق.

جاء ذلك، بحسب بيان نشرته

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