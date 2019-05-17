حرب الجحيم

2019/05/17 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد عبادي الساعدي

هنالك مثل متداول بين الاوساط يقول ان التاريخ يعيد نفسه..



نعم يعيد نفسه على من لم يقرأ التاريخ بشكل جيد ويستخلص منه الدروس

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