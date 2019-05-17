2019/05/17 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأنه يمثل خطراً كبيراً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع ديني: التدخل العراقي في الصراع الإيراني الأمريكي سيغرق البلد بالفوضى والدمار) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرجع ديني: التدخل العراقي في الصراع الإيراني الأمريكي سيغرق البلد بالفوضى والدمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).