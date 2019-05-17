وصول شحنة من ادوية علاج السرطان والثلاسيميا الى البصرة

2019/05/17 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس علي التميمي عن تسلم الدائرة شحنة من الأدوية خاصة بعلاج المصابين بالسرطان والثلاسيميا من وزارة الصحة.

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