سفير العراق في موسكو : لم اتحدث عن نية بغداد شراء صواريخ

2019/05/17 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى سفير العراق في موسكو حيدر منصور هادي ، ما نسبته له وكالات أنباء من تصريحات بشأن عزم بغداد شراء منظومة الصواريخ " اس-400 " من روسيا.

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