مجلس الشيوخ يصادق على تعيين سفير أميركي جديد في بغداد

2019/05/17 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد.

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