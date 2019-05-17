علي لفته سعيد في فضاء ضيق يرسم ملامح الراحل علاء مشذوب

2019/05/17 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت رواية ( فضاء ضيق ) ) للأديب علي لفته سعيد عن مرحلة من مراحل العراق ما بعد الانتخابات الأخيرة وهي استكمالا لجزئي الرواية السابقين

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