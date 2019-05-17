تركيا تجدد قصفها لمواقع حزب العمال باقليم كردستان

2019/05/17 | 10:57

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة (17 أيار 2019)، تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني، باقلي...





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