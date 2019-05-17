روسيا “النصرة” تستعد للقيام باستفزازات في إدلب باستخدام مواد كيميائية  

2019/05/17 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول)، يستعد للقيام باستفزازات بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب لاتهام القوات الجوية الفضائية الروسية باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين.وقالت الوزارة في بيان: “وفقا للمعلومات الواردة من سكان سراقب، تستعد جبهة النصرة في هذه المنطقة السكنية للقيام […]

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