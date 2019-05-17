القبض على قاتل بعد ساعات من تنفيذه الجريمة وسط بغداد

2019/05/17 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرة نجدة بغداد، القبض على قاتل بعد ساعات من تنفيذه الجريمة وسط العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “اثناء تنفيذ واجب مشترك من قبل نجدة الكندي مع مفارز من استخبارات باب المعظم ضمن منطقة الباب الشرقي تم القبض على المتهم (و.ص.ح) يعمل كاسب قام بارتكاب جريمة قتل عصر الخميس”.

وأشار البيان، الى “استصحابه لمعاونية باب المعظم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

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