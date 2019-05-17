وزير التخطيط يصادق على إطلاق 30% من مستحقات مقاولي الأنبار

2019/05/17 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صادق وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، على إطلاق صرف 30% من مستحقات المشاريع المُنفذة من قبل القطاع الخاص في محافظة الأنبار.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التخطيط يتوجه بخالص تقديره لجميع المقاولين الذين استمروا في تنفيذ اعمالهم خلال الفترة السابقة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة”.





ووجه الدليمي في الكتاب المعنون الى دائرة المحاسبة في وزارة المالية “بإطلاق مبلغ 719,301,654 دينار (سبعمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وواحد الف وستمائة واربعة وخمسون دينار)، والذي يمثل ما نسبته 30% من قيمة المستحقات الكلية لمقاولي محافظة الأنبار لعام 2019”.





وأشار البيان الى انه “في أطار اختصار الروتين وتسليم المبالغ لمستحقيها من المقاولين في اقصر فترة زمنية ممكنة؛ خوّل وزير التخطيط الجهات المعنية في محافظة الأنبار بصلاحيات الصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019”.

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