الحكيم والعامري يبحثان تداعيات الاوضاع في المنطقة ودور العراق في التهدئة

2019/05/17 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ضرورة أن يكون للعراق دور محوري في تهدئة الأوضاع بالمنطقة وحلحلة الازمة القائمة.

وبحث الحكيم خلال استقباله العامري بحسب بيان تلقى “النور نيوز”، “مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، واستكمال الكابينة الحكومية وأهمية رفد الوزارات الشاغرة بشخصيات كفوءة ومهنية”.





وشدد الحكيم، على “ضرورة أن يتلمس المواطن الخدمات الفعلية التي تعيد ثقته بالدولة، وأن يتم تطبيق البرنامج الحكومي على وفق التوقيتات الزمنية التي تعهدت بها الحكومة أمام الشعب والقوى السياسية”.





وذكر البيان، ان “الجانبين بحثا خلال اللقاء التصعيد الأخير الذي تشهده المنطقة، حيث تم الاشارة الى تداعياته الخطيرة، والتأكيد على أن يكون للعراق دور محوري في تهدئة الأوضاع وحلحلة الأزمة القائمة”.

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