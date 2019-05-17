حكومة النجف تعقد جلسة طارئة وتتخذ قرارات منها اقالة قائد الشرطة

2019/05/17 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس محافظة النجف، الخميس، جلسته الطارئة برئاسة خضير الجبوري وبحضور محافظ النجف لؤي الياسري ونائبه هاشم الكرعاوي لمناقشة الاحداث التي شهدتها المحافظة أمس الاربعاء.وعزى الجبوري في بيان اليوم، (16 ايار 2019)،، خلال افتتاح الجلسة، "عوائل الضحايا الذي سقطوا في احداث يوم امس، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل"، مؤكدا ان "الالم يعتصر قلب الجميع لما وصل اليه الامر"، داعيا الجميع الى "ترك الخلافات التي لاتجدي نفعا وضرورة التهدئة لحماية امن النجف" .

واضاف البيان ان "محافظ النجف من جانبه استعرض تفاصيل ماجرى من احداث مؤسفة يوم امس، معربا عن اسفه لسقوط ضحايا من ابناء النجف بلغ (4) شهداء و(25) جريح، مؤكدا ان المتظاهرين لم يحملوا السلاح خلال هذه التظاهرة" .

وبين الياسري ان "الاجراءات الامنية لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل قائد الشرطة على الرغم من اخباره المسبق باحتمالية حدوث اعمال شغب في هذا الموقع، محملا القوة المكلفة بحماية المنطقة وقائد الشرطة مسؤولية ماحدث" .

وأقر مجلس المحافظة ثلاثة قرارات في جلسته الطارئة، كما قرر عقد جلسة استثنائية أخرى للتصويت على مدير لقيادة الشرطة خلفا للحالي اللواء علاء غريب.

واوضح البيان ان مجلس المحافظة حمل في جلسته الطارئة "مدير شرطة المحافظة اللواء علاء غريب والاجهزة الامنية المعنية، ماشهدته النجف من احداث دامية"، مؤكدا "بانهم تخاذلوا ولم يأخذوا دورهم الحقيقي".

كما و"رشح ثلاثة أسماء من ضباط المحافظة للتصويت عليهم خلفا لمدير شرطة النجف الحالي، بجلسة استثنائية تعقد الاحد المقبل".

وختم البيان بالقول ان "على محافظ النجف ان يتحمل المسؤولية الكاملة للحفاظ على ارواح وممتلكات الناس والمتظاهرين في الأيام المقبلة".

وشهدت مدينة النجف مساء امس الأربعاء، سقوط 4 قتلى وإصابة 17 آخرين بعد تظاهرة احتجاجية قام بها العشرات من أنصار التيار الصدري ضد ما وصفوها بـ "مولات الفاسدين".

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