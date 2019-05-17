ثلاث مباريات في بغداد واربيل والبصرة بالدوري الممتاز

2019/05/17 | 11:01

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تختتم اليوم الجمعة، مباريات الجولة 27 من منافسات الدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم، باقامة ثلاث مواجهات في بغداد واربيل

والبصرة. ففي اربيل يلتقي في الساعة الرابعة عصرا اهل الدار مع ضيفهم فريق

الحسين، على ملعب فرانسو حريري. اما في بغداد فيحتضن ملعب الشعب الدولي في العاشرة مساء، لقاء فريقي

القوة الجوية وضيفه الحدود. وفي البصرة يتواجه فريق البحري مع ضيفه فريق النفط القادم من بغداد في

الساعة العاشرة مساء على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية.

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