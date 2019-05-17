مصرف الرافدين يعلن حصيلة انجاز ومنح القروض خلال اذار

2019/05/17 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن انجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر آذار الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ، إن "حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر آذار الماضي، تمثلت بمنح قروض البناء وقد بلغ عدد معاملات المنح 29 معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار حيث تم منح 19 قرضا".

واشار البيان الى انه "تم اقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق بسماية السكني اذ تم منح 305 معاملة للمواطنين، كما تم منح قروض السيارات الى 21 معاملة واقرض معاملات لتسهيلات مالية .بالإضافة الى ذلك تم منح قروض لقطاعات أخرى".

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