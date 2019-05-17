2019/05/17 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الرافدين : إنجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر آذار الماضي

واع / بغداد / ز .ا

أعلن مصرف الرافدين،الجمعة ، عن إنجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر آذار الماضي.

وذكر بيان للمصرف تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر آذار الماضي تمثلت بمنح قروض البناء وقد بلغ عدد معاملات المنح 29 معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار حيث تم منح 19 قرضاً".

وأشار البيان الى انه "تم إقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق بسماية السكني اذ تم منح 305 معاملات للمواطنين".

وتابع "كما تم منح قروض السيارات الى 21 معاملة وأقرض معاملات لتسهيلات مالية بالإضافة الى ذلك تم منح قروض لقطاعات أخرى".

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